Tavada kıymalı börek tarifi: Pratikliği ve lezzetiyle gönüllerde taht kuran bir lezzet!

Yedikçe yediren bu tarifin hem yapımı kolay hem de 15 dakikada hazır! Ansızın gelen misafirlerinize ne yapacağınızı düşünmenize gerek kalmayacak. Bu tarifle hem karnınız doyacak hem de damaklarınızda şölen yaratacak. İşte tarif detayları geliyor...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 09:29
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 247 kcal

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 2 adet soğan (orta boy)
  • 400 gram dana kıyma (az yağlı)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 4 adet yufka
  • Tuz

YAPILIŞI

  1. İlk olarak yufkaları birbirinden ayırın. Ardından büyük bir tava alın. İçine biraz yağ dökün ve kızmasını bekleyin.
  2. Soğan, kıyma, sarımsak, karabiber, tuz ve pul biberi güzelce tavaya ilave edin. Biraz kavurduktan sonra soğumaya bırakın.
  3. Sonra yufkaları ayrı bir tavaya yerleştirin.
  4. Ardından iç harcını koyun ve tekrar üzerine yufka yerleştirin. Böyle kat kat olacak şekilde devam edin.
  5. Sonra böreğinizi ters düz yaparak eşit pişecek şekilde çevirin.
  6. İşte tavada kıymalı böreğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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