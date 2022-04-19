Sahur için harika bir seçenek: Tok tutan susatmayan mayasız gözleme tarifi
Sahurda farklı lezzet arayanlar bu tarifi mutlaka denesin! Mayasız bir hamurla, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz lezzetli bir gözleme tarifi ile geldik. İşte sahurda tok tutan ve susatmayan o enfes tarif…
Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:06Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:54
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiKahvaltıDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
35 dakika
Adet :
270 kcal
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1,5 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 su bardağı lor peyniri
1,5 su bardağı tulum peyniri
1,5 su bardağı kaşar peyniri
5 dal taze soğan
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Tereyağı
YAPILIŞI
İlk olarak bir kabın içerisine 3 su bardağı unu alalım ve ortasını açalım.
Unun ortasına havuzu açtıktan sonra havuzun içerisine tuz, ılık su ve sıvı yağ ekleyelim.
Karıştırma işlemini gerçekleştirerek unları kenardan alalım ve yoğurma işlemine başlayalım.
Hamur kıvamına gelene dek yoğurmaya devam edelim ve hamur formuna ulaştıktan sonra üzerini streç filmle kapatalım.
Hamuru dinlenmeye aldıktan sonra iç malzemesini hazırlamaya başlayabilirsiniz.
İç malzemesi için, 5-6 dal taze soğanı yıkayalım. Ardından soğanları ince ince doğrayalım.
İnce forma getirdiğimiz soğanları ardından bir karışma kabına alalım ve ardından soğanların üzerine; lor peyniri, tulum peyniri, kaşar peyniri ve toz kırmızı biber ekleyelim. Sonra tüm malzemeleri iyice karıştıralım.
Malzemelerin birbirine karıştığından emin olduktan sonra, dinlenen hamuru tezgaha alalım.
Ardından hamuru 6 eşit parçaya bölelim ve her bir parçayı elimizle yuvarlayarak küçük toplar haline getirelim.
Beze haline getirdiğimiz hamurları tezgaha açalım.
Gözleme hamurunu açtıktan sonra bir kısmına hazırladığınız harçtan dökün ve diğer kısmını kapatın.
Tüm hamurlara aynı işlemi uyguladıktan sonra, önceden ısıttığınız tavanın içerisinde arkalı önlü olacak şekilde gözlemelerinizi pişirin.
Pişen gözlemelerini tavadan aldıktan sonra arkalı önlü üzerine tereyağı sürün.