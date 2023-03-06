Un kurabiyesi tarifi: Çocukluğunuzdaki koku evinizi saracak

Ağızda dağılan yapısıyla en çok sevilen lezzetlerden biri olan un kurabiyesi; en kolay yapılan ve aynı zamanda damakları şenlendiren bir tarif. Çocukluğumuzdan bu yana en sevilen tariflerden biri olan un kurabiyesini yapmak ise püf noktasıyla oldukça kolay. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:31
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 128 kcal

MALZEMELER

  • 250 g tereyağı ya da margarin (yumuşak olmalı)
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ
  • 4 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • Aldığı kadar un
  • Kakao

Üzeri için;

  • Pudra şekeri

YAPILIŞI

  1. Margarin ya da tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini iyice yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave edelim. Yağ, sıvı yağ ve pudra şekerini öncelikle 5 dakika kadar yoğurmak önemli; aksi takdirde un parçalanacaktır.
  2. Şekil verirken bir parça koparıp rulo şekline getirelim. Kurabiyeleri tepsiye dizelim.
  3. Önceden ısıtılmış (ılık olmalı) 160 derecelik fırında 15 dk. Kontrollü pişirelim.
  4. Fırından çıkaralım. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Afiyet olsun

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