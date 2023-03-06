Un kurabiyesi tarifi: Çocukluğunuzdaki koku evinizi saracak
Ağızda dağılan yapısıyla en çok sevilen lezzetlerden biri olan un kurabiyesi; en kolay yapılan ve aynı zamanda damakları şenlendiren bir tarif. Çocukluğumuzdan bu yana en sevilen tariflerden biri olan un kurabiyesini yapmak ise püf noktasıyla oldukça kolay. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:31Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:31
8 Kişilik
Ev Yapımı
Doğum GünüYılbaşıÇocuk PartisiEv PartisiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Adet :
128 kcal
MALZEMELER
250 g tereyağı ya da margarin (yumuşak olmalı)
1 kahve fincanı sıvı yağ
4 yemek kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı pudra şekeri
Aldığı kadar un
Kakao
Üzeri için;
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Margarin ya da tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini iyice yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave edelim. Yağ, sıvı yağ ve pudra şekerini öncelikle 5 dakika kadar yoğurmak önemli; aksi takdirde un parçalanacaktır.
Şekil verirken bir parça koparıp rulo şekline getirelim. Kurabiyeleri tepsiye dizelim.