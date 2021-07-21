Vazgeçilmez bir klasik: Peynirli poğaça tarifi

Peynirli poğaça, sabah kahvaltılarından çay saatlerine kadar vazgeçilemez bir klasik. Hem pratik yapımı hem de lezzeti ile herkesin bayıldığı bu lezzeti dakikalar içinde sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte o muhteşem tadın tarifi...

  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER

  • Hamuru için: 1 su bardağı süt
  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • Yarım Türk kahvesi fincanı sirke
  • 1'er tatlı kaşığı tuz ve tozşeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un
  • İç malzeme için: 100 gram tulum peyniri
  • 100 gram beyaz peynir, 1 adet patates
  • Yarım demet maydanoz

AŞÇININ NOTU

Fırınınızın fan ayarını mutlaka kontrol edin.

YAPILIŞI

MALZEMELER

  • Hamuru için: 1 su bardağı süt
  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • Yarım Türk kahvesi fincanı sirke
  • 1'er tatlı kaşığı tuz ve tozşeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un
  • İç malzeme için: 100 gram tulum peyniri
  • 100 gram beyaz peynir, 1 adet patates
  • Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

Hamur için un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 1 saat oda sıcaklığında bekletin. İçi için tulum peyniri ve rendelenmiş beyaz peyniri bir kaba alın. Rendenin ince tarafıyla rendelendikten sonra elle sıkılıp suyu alınmış patates ve kıyılmış maydanozu da üzerine ekleyin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde açın. Bir kenarına peynirli harçtan koyup, diğer tarafını üzerine kapatın. Hamur ve Harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

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