Vişneli mini turta tarifi: Minik lezzet lokmaları...
Turtaların geçmişi Orta Çağ Avrupası'na kadar uzanır. Özellikle İngiltere ve Fransa'da gelişen turta yapımı, başlangıçta sadece yemeği koruma yöntemi olarak kullanılmıştır. Orta Çağ’da “pasta hamuru” et ve sebzelerin içine konulup pişirildiğinde, bu koruyucu katman, yiyeceğin bozulmasını önlerdi. Ancak zamanla, tatlı turtalar daha popüler hale geldi. Özellikle 16. yüzyılda İngiltere’de meyveli turtalar, tatlı kültüründe önemli bir yer kazandı. Vişne, elma ve üzüm gibi meyvelerle yapılan turtalar, tatlı tariflerinin vazgeçilmezi haline geldi. İşte muhteşem vişneli turta tarifi...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:55Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:55
YAPILIŞI
2 su bardağı un
125 gram soğuk tereyağı (küçük parçalara kesilmiş)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
4-5 yemek kaşığı soğuk su
1.5 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne (taze veya dondurulmuş)
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)
1 yumurta sarısı (hamurun üzerine sürmek için)
Toz şeker (üzerine serpmek için)
HAZIRLANIŞI
Un, tuz ve şekeri bir kapta karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyin ve hamur ufalanana kadar yoğurun.
Soğuk suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlayın ve homojen bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Vişneleri, şekeri, limon suyunu ve mısır nişastasını bir kaba koyup karıştırın. Karışımı hafifçe pişirin, vişneler suyunu bırakıp hafif koyulaşana kadar (5-10 dakika). Karışımı soğumaya bırakın.
Dinlenmiş hamuru buzdolabından çıkarın ve hafif unlanmış tezgah üzerinde açın. Çay bardağı veya kurabiye kalıbı ile yuvarlak parçalar kesin.
Her yuvarlağın ortasına biraz vişneli harç koyun. İkinci bir hamur parçasıyla üzerini kapatıp kenarlarını çatalla hafifçe bastırarak kapatın.
Mini turtaları fırın tepsisine dizin, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve toz şeker serpin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, altın rengi alana kadar pişirin.
Fırından çıkan mini turtaları soğumaya bırakın ve dilediğiniz gibi servis edin.