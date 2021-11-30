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Yoğurtlu gözleme tarifi: Yoğurtlu gözleme nasıl yapılır?
Diğer bildiğiniz gözlemelere benzemeyen bu gözleme size bildiklerinizi unutturacak! Yoğurtlu gözleme hem pratik hem de leziz, işte sizlere yoğurtlu gözleme tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021
14:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
15:00
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
Harç için:
500 gram süzme yoğurt
Yarım demet dereotu
7-8 dal maydanoz, yeteri kadar tuz
Hamur için:
Dört buçuk su bardağı un
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir buçuk çay bardağı su
Yeteri kadar tuz
Kızartmak için:
8 çorba kaşığı sıvıyağ
YAPILIŞI
Harç için yoğurt, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuzu iyice karıştırın.
Hamur için unu yoğurma kabına alıp, süt, sıvıyağ, su ve tuz ilave edip yoğurun.
Hamuru 4 eşit bezeye ayırın.
Oklava yardımıyla her parçayı ayrı ayrı orta kalınlıkta açın.
Bir adet yufkanın ortasına yoğurtlu harçtan sürüp, zarf gibi katlayın.
2 çorba kaşığı sıvıyağı yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, gözlemeyi önlü arkalı pişirin.
Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.
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