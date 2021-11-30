Yoğurtlu gözleme tarifi: Yoğurtlu gözleme nasıl yapılır?

Diğer bildiğiniz gözlemelere benzemeyen bu gözleme size bildiklerinizi unutturacak! Yoğurtlu gözleme hem pratik hem de leziz, işte sizlere yoğurtlu gözleme tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:00
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

Harç için:

  • 500 gram süzme yoğurt
  • Yarım demet dereotu
  • 7-8 dal maydanoz, yeteri kadar tuz

Hamur için:

  • Dört buçuk su bardağı un
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Bir buçuk çay bardağı su
  • Yeteri kadar tuz

Kızartmak için:

  • 8 çorba kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

  • Harç için yoğurt, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuzu iyice karıştırın.
  • Hamur için unu yoğurma kabına alıp, süt, sıvıyağ, su ve tuz ilave edip yoğurun.
  • Hamuru 4 eşit bezeye ayırın.
  • Oklava yardımıyla her parçayı ayrı ayrı orta kalınlıkta açın.
  • Bir adet yufkanın ortasına yoğurtlu harçtan sürüp, zarf gibi katlayın.
  • 2 çorba kaşığı sıvıyağı yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, gözlemeyi önlü arkalı pişirin.
  • Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.

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