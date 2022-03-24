Yok böylesi diyeceksiniz! Çıtır çıtır bir lezzet: Kremalı kıymalı börek tarifi

Lezzetine kapılacağınız bu börek tadıyla vazgeçilmeziniz olacak. Bir sabah kahvaltısında ya da bir çay saatinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif... Çıtır çıtır; ısırdığınızda ağızda dağılan kıymaları, midenizi şenlendirecek. Denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:03
  • 1 Dilim
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Anneler Günü Babalar Günü Kurban Bayramı Yemek Daveti Piknik Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 60 dakika
  • Adet : 240 kcal

MALZEMELER

  • 5 adet yufka
  • 1 paket krema
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 4 adet yumurta
  • 1 adet soda
  • 250 gr kıyma
  • Tuz
  • Karabiber
  • 4 büyük soğan

AŞÇININ NOTU

Fırını önceden ısıtmayı unutmayın.

Baharatları kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • İlk olarak tencerimizi ısıtıyoruz. Daha sonra kıymamızı koyup, biraz sıvı yağ ekliyoruz. Ve güzelce kavuruyoruz.
  • Sonra içine baharatlarımızı ve soğanları ekliyoruz. Güzelce harmanlıyoruz.
  • İyice kavrulduktan sonra iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz.
  • Tepsimizi yağlıyoruz. Bir adet yufkamızı tepsiye seriyoruz.
  • Yufkalardan bir kaçını parçalara ayırın.
  • Geniş bir kaba; krema, 4 yumurta, soda, süt ve yarım su bardağı suyu döküyoruz. Bu karışımları güzelce çırpın.
  • Kepçe yardımı ile sosumuzu yufkanın üzerine döküp dağıtıyoruz.
  • Sonra parçalanan yufkaları üzerine yerleştiriyoruz
  • Daha sonra tekrar sos döküyoruz, parçaladığımız yufkalardan ilave ediyoruz. Sonra tekrar sosumuzu gezdiriyoruz.
  • Şimdi iç harcımızın hepsini yufkanın üzerine ilave edip dağıtıyoruz.
  • Parçalanmış kıalan yufkalardan biraz daha üzerine koyuyoruz.
  • Eklediğimiz yufkaların üzerine bolca sosumuzu gezdiriyoruz.
  • Son olarak üzerini bir adet yufkayla kapatıyoruz. Ve kalan sosumuzu üzerine döküyoruz.
  • Önceden ısıtılmış fırına böreğimizi veriyoruz. Şimdiden mis gibi kokular geldi mi? Afiyet olsun!

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