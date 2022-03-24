Yok böylesi diyeceksiniz! Çıtır çıtır bir lezzet: Kremalı kıymalı börek tarifi
Lezzetine kapılacağınız bu börek tadıyla vazgeçilmeziniz olacak. Bir sabah kahvaltısında ya da bir çay saatinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif... Çıtır çıtır; ısırdığınızda ağızda dağılan kıymaları, midenizi şenlendirecek. Denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:01Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:03
1 Dilim
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKahvaltıAnneler GünüBabalar GünüKurban BayramıYemek DavetiPiknikKutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
60 dakika
Adet :
240 kcal
MALZEMELER
5 adet yufka
1 paket krema
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
4 adet yumurta
1 adet soda
250 gr kıyma
Tuz
Karabiber
4 büyük soğan
AŞÇININ NOTU
Fırını önceden ısıtmayı unutmayın.
Baharatları kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak tencerimizi ısıtıyoruz. Daha sonra kıymamızı koyup, biraz sıvı yağ ekliyoruz. Ve güzelce kavuruyoruz.
Sonra içine baharatlarımızı ve soğanları ekliyoruz. Güzelce harmanlıyoruz.
İyice kavrulduktan sonra iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz.
Tepsimizi yağlıyoruz. Bir adet yufkamızı tepsiye seriyoruz.
Yufkalardan bir kaçını parçalara ayırın.
Geniş bir kaba; krema, 4 yumurta, soda, süt ve yarım su bardağı suyu döküyoruz. Bu karışımları güzelce çırpın.
Kepçe yardımı ile sosumuzu yufkanın üzerine döküp dağıtıyoruz.
Sonra parçalanan yufkaları üzerine yerleştiriyoruz
Daha sonra tekrar sos döküyoruz, parçaladığımız yufkalardan ilave ediyoruz. Sonra tekrar sosumuzu gezdiriyoruz.
Şimdi iç harcımızın hepsini yufkanın üzerine ilave edip dağıtıyoruz.
Parçalanmış kıalan yufkalardan biraz daha üzerine koyuyoruz.
Eklediğimiz yufkaların üzerine bolca sosumuzu gezdiriyoruz.
Son olarak üzerini bir adet yufkayla kapatıyoruz. Ve kalan sosumuzu üzerine döküyoruz.
Önceden ısıtılmış fırına böreğimizi veriyoruz. Şimdiden mis gibi kokular geldi mi? Afiyet olsun!