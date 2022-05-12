Zaman kazandıran pratik bir lezzet! Peynirli çıtır tava böreği tarifi

Kahvaltı sofralarınızda ve akşam 5 çayında size eşlik edecek çıtır bir lezzete hazır mısınız? Evinize çat kapı misafir geldiğinde bu tarif gününüzü kurtaracak. Hem de sadece 15 dakikada hazır!

Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:22
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 195 kcal

MALZEMELER

  • 300 gram kaşar peyniri
  • 1 paket hazır yufka
  • Tereyağı
  • Pul biber
  • Tuz

YAPILIŞI

  1. Tavamıza biraz yağımızı döküyoruz ve kızmasını bekliyoruz.
  2. Ardından ilk yufkamızı alıyoruz ve güzelce yerleştiriyoruz.
  3. İçine rendelenen kaşarlarımızı koyuyoruz sonra üzerini yufkayla kapatıyoruz.
  4. Ardından tekrar peynir koyuyoruz ve yufkayla örtüyoruz.
  5. Sonra böreğimizi tavada çevirdikçe üzerine tereyağı ekliyoruz.
  6. 15 dakika kadar kızarmasını bekleyin.
  7. İşte tava böreğimiz servise hazır! Herkese afiyet olsun.

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