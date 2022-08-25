Zeytinli ekmek tarifi: Ekmeğin bir başka hali! Yedikçe yediren eşsiz lezzet...
Evde sağlıklı bir ekmek yapmak ister misiniz? İşte bu tarif tam size göre! Özellikle zeytin severlerin bayıla bayıla yiyeceği bu ekmeğin lezzetine doyum olmayacak... Sıcacık fırından çıkan, mis gibi ekmek kokusuyla güzel bir kahvaltıya kim hayır diyebilir? Hadi herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 25.08.2022 08:59Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 09:00
12 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKahvaltıDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
Hazırlama
40 dakika
Porsiyon :
172 kcal
MALZEMELER
1çay kaşığı tuz
150 gram çekirdeksiz siyah zeytin
1 tatlı kaşığı kekik
3,5 su bardağı un
1 paket instant maya
1 su bardağı ılık su
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine biberiye ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak, elediğiniz unu bir kaba alın. Ardından içine tuz, maya, kekik ve çekirdeksiz zeytinleri koyun.
Sonra azar azar ılık su ekleyin ve hamuru yoğurmaya başlayın.
Unlanmış tezgah üzerine hamuru alın ve üzerini bir bezle kapatıp 30 dakika kadar bekletin.
Kalıbınızı zeytinyağı ile yağlayın. Mayalanan hamuru kalıba yerleştirin. Ekmek hamurunun kalıpta mayalanıp kabarması için 30 dakika kadar tekrar bekletin.
İsteğinize göre ekmeğin üzerine biberiye serpiştirebilirsiniz.
200 dereceli fırında 45 dakika kadar pişirin.
İşte zeytinli ekmeğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.