Zeytinli ekmek tarifi: Ekmeğin bir başka hali! Yedikçe yediren eşsiz lezzet...

Evde sağlıklı bir ekmek yapmak ister misiniz? İşte bu tarif tam size göre! Özellikle zeytin severlerin bayıla bayıla yiyeceği bu ekmeğin lezzetine doyum olmayacak... Sıcacık fırından çıkan, mis gibi ekmek kokusuyla güzel bir kahvaltıya kim hayır diyebilir? Hadi herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 25.08.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 09:00
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 40 dakika
  • Porsiyon : 172 kcal

MALZEMELER

  • 1çay kaşığı tuz
  • 150 gram çekirdeksiz siyah zeytin
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 1 su bardağı ılık su

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine biberiye ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, elediğiniz unu bir kaba alın. Ardından içine tuz, maya, kekik ve çekirdeksiz zeytinleri koyun.
  2. Sonra azar azar ılık su ekleyin ve hamuru yoğurmaya başlayın.
  3. Unlanmış tezgah üzerine hamuru alın ve üzerini bir bezle kapatıp 30 dakika kadar bekletin.
  4. Kalıbınızı zeytinyağı ile yağlayın. Mayalanan hamuru kalıba yerleştirin. Ekmek hamurunun kalıpta mayalanıp kabarması için 30 dakika kadar tekrar bekletin.
  5. İsteğinize göre ekmeğin üzerine biberiye serpiştirebilirsiniz.
  6. 200 dereceli fırında 45 dakika kadar pişirin.
  7. İşte zeytinli ekmeğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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