Acısız limonata tarifi: Yazın vazgeçilmezi eşsiz lezzetiyle nasıl yapılır?
Yaz aylarında hepimizin vazgeçilmezi soğuk içeceklerin başında gelen limonata yeri geldiğinde çok acı veya ekşi olabiliyor. Bu tarifte ise her zaman tam kıvamında ve aradığınız lezzette nasıl limonata yapabileceğinizi sizler için anlattık. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız ve lezzetli bir içecek arayışındaysanız mutlaka denemenizi öneriyoruz...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 09:30Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 09:30
15 Bardak
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
426 kcal
MALZEMELER
2 adet orta boy limon
1 adet orta boy portakal
1 su bardağı toz şeker
3 litre su
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz servis ederken içerisine buz ve üzerine taze nane ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Portakalı ve limonları akan suyun altında iyice yıkayın.
Ardından hepsini küp küp kesip çekirdeklerini ayırın ve buzdolabı poşetinde dondurucuda bekletin.
Donan portakal ve limonları oda sıcaklığında 3 dakika bekletip şekerle birlikte rondodan geçirin.
Püre kıvamında olan karşımı suyla güzelce seyreltin.
Ardından posasından kurtulmak adına bir tülbent yardımı ile süzün.
Buzdolabında soğuyana kadar bekletin ve ardından limonatanız hazır!