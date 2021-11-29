Ekşi ve Tatlı Nar Suyu Tarifi: Nar Suyu Nasıl Yapılır?

Muhteşem bir karışımı size sunarken aynı zamanda tatlı ve ekşi bir tadı veren nar suyu, ferah bir lezzeti de beraberinde getiriyor. İşte nar suyunun muhteşem tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:33
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 4 adet nar
  • 2 adet kırmızı greyfurt
  • 2 adet portakal
  • 1 adet limonun suyu
  • Bir tutam toz zerdeçal
  • Süslemek için: Limon, nar, nane

YAPILIŞI

  • Narı ortadan ikiye kesin ve katı meyve sıkacağında sıkın.
  • Başka bir sıkma yöntemi olarak narın orta kısmında bıçakla küçük bir delik açın ve iki elinizin arasında narı sıkarak açtığınız delikten suyunun akmasını sağlayın.
  • Narı sıktıktan sonra süzgeçten geçirin ve derin bir kaseye alın.
  • İçine sıkılmış greyfurt ve portakal suyunu ilave edin. Limon suyu ve zerdeçal ekleyip tüm malzemeyi karıştırın.
  • Bardaklara doldurup limon dilimi, nar tanesi ve nane ile süsleyerek servis yapın

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