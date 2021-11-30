Hayır diyemeyeceğiniz bir içecek önerisi: Vişneli Milkshake tarifi

Daha önce hiç vişneli milkshake denediniz mi? Farklı bir lezzet arayanlar için nefis bir milkshake tarifi sunuyoruz. Peki vişneli milkshake nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis vişneli milkshake tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:46
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 1 paket toz krem şanti
  • 2 su bardağı süt
  • 2 su bardağı vişne suyu
  • 6 adet buz

YAPILIŞI

  • Krem şantiyi, 1 su bardağı soğuk sütle mikserleyin.
  • Kıvam alınca üzerine kalan süt ve vişne suyunu ekleyip tekrar çırpın.
  • Kırılmış buz ekleyip iyice karıştırın.
  • Bardaklara bölüştürüp soğuk servis yapın.

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