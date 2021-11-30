Hayır diyemeyeceğiniz bir içecek önerisi: Vişneli Milkshake tarifi
Daha önce hiç vişneli milkshake denediniz mi? Farklı bir lezzet arayanlar için nefis bir milkshake tarifi sunuyoruz. Peki vişneli milkshake nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis vişneli milkshake tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:46Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:46
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
1 paket toz krem şanti
2 su bardağı süt
2 su bardağı vişne suyu
6 adet buz
YAPILIŞI
Krem şantiyi, 1 su bardağı soğuk sütle mikserleyin.
Kıvam alınca üzerine kalan süt ve vişne suyunu ekleyip tekrar çırpın.