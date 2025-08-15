İlk yudumda ferahlatan lezzetiyle: Karpuzlu smoothie tarifi

Sıcak geçen bu günlerde içimizi ferahlatacak yolları arar dururuz. Özellikle soğuk içecekler, sıcak günlerin kurtarıcısı olur. İşte tam da bu noktada ilk yudumda içinizi ferahlatacak olan bu tarifi deneyebilirsiniz. İşte sıcak yaz günlerinin kahramanı olan o karpuzlu smoothie tarifi...

Giriş Tarihi: 15.08.2025 09:05

YAPILIŞI

Malzemeler:

2 su bardağı karpuz (çekirdekleri ayıklanmış, doğranmış)

1/2 su bardağı yoğurt (isteğe bağlı olarak sade veya vanilyalı)

1/2 muz (kıvam vermesi için)

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı buz

1 tatlı kaşığı lime ya da limon suyu (isteğe bağlı, ferahlık verir)

Nane yaprakları (servis için – opsiyonel)

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendera koyun.

Pürüzsüz olana kadar karıştırın (yaklaşık 30 saniye - 1 dakika).

Tadına bakın – gerekirse bal veya limon suyu ekleyebilirsiniz.

Soğuk servis edin.

Afiyet olsun.

