İlk yudumda ferahlatan lezzetiyle: Karpuzlu smoothie tarifi

Malzemeler:
2 su bardağı karpuz (çekirdekleri ayıklanmış, doğranmış)
1/2 su bardağı yoğurt (isteğe bağlı olarak sade veya vanilyalı)
1/2 muz (kıvam vermesi için)
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
1/2 su bardağı buz
1 tatlı kaşığı lime ya da limon suyu (isteğe bağlı, ferahlık verir)
Nane yaprakları (servis için – opsiyonel)
Yapılışı:
Tüm malzemeleri blendera koyun.
Pürüzsüz olana kadar karıştırın (yaklaşık 30 saniye - 1 dakika).
Tadına bakın – gerekirse bal veya limon suyu ekleyebilirsiniz.
Soğuk servis edin.
Afiyet olsun.