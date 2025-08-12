İlk yudumda yağ depolarını sıfırlıyor: Tarçınlı Türk kahvesi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı olarak çubuk tarçın da kullanılabilir)

1 fincan soğuk su (yaklaşık 100 ml)

Şeker (isteğe göre: sade, az şekerli, orta, şekerli)

YAPILIŞI

Cezveye bir fincan soğuk suyu koyun.

Üzerine Türk kahvesini ve tarçını ekleyin.

Eğer toz tarçın kullanıyorsanız doğrudan ekleyin.

Çubuk tarçın kullanıyorsanız, suya aroması geçmesi için birkaç dakika bekletebilir ya da pişirme sırasında cezveye koyup sonra çıkarabilirsiniz.

Karışımı iyice karıştırın, kahve ve tarçın tamamen çözünsün.

Ocağa alın, kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Üzerinde köpük oluşmaya başladığında taşmadan önce köpüğü fincana alınn.

Kalan kahveyi tekrar kaynatın ve fincana dökün.

Afiyet olsun.