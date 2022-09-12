Masala çayı tarifi: Hem içinizi ısıtacak hem de hastalıklardan koruyacak!

Masala çayı, karışık baharatlardan oluşan çay anlamına geliyor. Güney Asya mutfağının favori içeçeği olan bu tarifi mutlaka deneyin! İçerdiği zengin vitaminler sayesinde sizi hastalıklardan koruyacak hem de vücudunuz şifa bulacak...

Giriş Tarihi: 12.09.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 09:48
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • 2 adet yıldız anason
  • 1 çay kaşığı toz zencefil
  • 600 ml.su
  • 100 ml. süt
  • 3 adet demlik poşet çay
  • 8 adet kakule
  • 4 adet karanfil
  • 4 adet tane karabiber
  • 1 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kakule, karanfil, yıldız anason, karabiber ve çubuk tarçını bir havanda döverek küçültün.
  2. Bir tencereye ufalanmış baharatları, toz zencefili ve suyu alın.
  3. Ardından tencerenin kapağı kapalı olarak kaynatın. Kaynayınca ocağı kapatın ve beş dakika demlemeye bırakın.
  4. Sonrasında tencereye süt ekleyin, süt kaynayınca ocağı kapatın ve çay poşetlerini içine dökün. Beş dakika daha demlendirin.
  5. Son olarak çayı süzerek servis edebilirsiniz.
  6. Herkese afiyet olsun!

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