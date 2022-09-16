Ödem attıran detoks çayı tarirfi: Bu detoksu düzenli yaptığınızda 1 ayda 4 kilo vereceksiniz!
Kilo problemi herkesin büyük sorunlarından biri oluyor. Özellikle zayıflamak için birçok formül deniyorum fakat zayıflayamıyorum diyenler bu çayı günde iki kere içtiğinde tığ gibi oluyor! Anın da zayıflatan bu tarifi denemeyen kalmasın...
Giriş Tarihi: 16.09.2022 09:34Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 09:34
2 Kişilik
DiyetEv Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
15 kcal
MALZEMELER
1 adet sade maden suyu
Yarım limon
3 tatlı kaşığı yeşil çay
3 su bardağı sıcak su
Yarım çay kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Bir kavanoz ya da cam şişeye 3 tatlı kaşığı yeşil çay alın.
Ardından 3 su bardağı sıcak suyu ekleyelim ve çayın demlenmesi için 5 dakika bekleyelim.
Çaya yarım limon sıkın. Sonra 1 şişe sade maden suyunu azar azar ekleyelim.
Bir sürahi yada uygun bir şişeye süzgeç yardımı ile süzün.
Sıktığımız yarım limonun kabuğunu da ufak ufak kesip detoks suyumuza ilave edelim.