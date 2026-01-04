Soğuk günlerde güçlü bağışıklığın sırrı: Kış çayı tarifi

İçerisinde portakal, limon, zencefil, tarçın ve bal gibi şifalı bitkiler ve doğal meyveler bulunan kış çayı, özellikle bu soğuk günlerde içimizi ısıtıyor. Doğal bitki çaylarından biri olan kış çayı, düzenli olarak tüketildiğinde boğazı yumuşatarak rahatlamasını sağlar.

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 adet portakal

1 adet limon

1 parça kök zencefil

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı su

1 tutam karabiber

Kış çayı için 1 adet portakal, 1 adet limonun ve 1 parça zencefilin kabuklarını soyun. Mutfak robotuna ekleyin.

1 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tutam karabiber ve 1 yemek kaşığı balı da ekleyerek pürüzsüz olana kadar mutfak robotundan geçirin.

Karışımı buz kalıbına koyarak dondurucuya kaldırın. En az beş saat dolapta bekletin.

Bu tarifte karışımı kaynatmak yerine küp halinde dondurmak, aroma ve vitamin kaybını önleyecektir.

1 adet küpü 1 su bardağı kaynamış suyun içine atarak servis edin.

Afiyet olsun.

