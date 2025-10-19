Soğuk havaların vazgeçilmezi: 5 dakikada ev yapımı sıcak çikolata!

Soğuk havalarla birlikte sıcak içeceklerin zamanı geldi! Dışarı çıkmadan, evdeki birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu pratik sıcak çikolata tarifi, içinizi ısıtacak kadar lezzetli. Üstelik sadece 5 dakikada hazır! Kakao ve çikolatanın mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tarif, kahveye ya da çaya enfes bir alternatif olacak.

MALZEMELER (2 kişilik)

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao (şekersiz)

1 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre artırılabilir)

50 gram bitter çikolata (isteğe göre sütlü de olabilir)

1 tatlı kaşığı nişasta (isteğe bağlı, kıvam için)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Küçük bir tencereye sütü eklemeden önce kakao, şeker ve nişastayı karıştırın. Bu adım topaklanmayı önler.
Sütü azar azar karışıma dökerek karıştırın.
Orta ateşte, sürekli karıştırarak ısınmasını sağlayın. Kaynamaya yakınken çikolata parçalarını ekleyin.
Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Kıvam alıp pürüzsüz bir hale geldiğinde ocaktan alın.Ocaktan aldıktan sonra vanilin ekleyip karıştırın.
Fincanlara dökün. Üzerine krema veya biraz tarçın serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

