Turunçgillerin muhteşem uyumu portakallı limonata tarifi: Portakallı limonata nasıl yapılır?
Portakallı limonata, yaz sıcaklığında ferahlamanın yanı sıra bir C vitamini deposu olarak tüketebilmenizi sağlıyor. Eşsiz bir lezzet olan bu içeceği her an içmek isteyeceksiniz. İşte portakallı limonata tarifi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:36Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:36
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
12 adet limon
2 adet portakal
2.5 çay bardağı toz şeker
YAPILIŞI
İki tanesi hariç tüm limonları, beyaz kabuğu kalmayacak şekilde soyun.
1 adet portakalın kabuklarını da beyazı kalmayacak şekilde soyun.
Kabuklu ve kabuksuz tüm meyveleri katı meyve sıkacağına sığacak şekilde uzunlamasına elma dilimi şeklinde bölün.
Meyveleri katı meyve sıkacağından geçirin ve sularını sıkıp bir kap içine alın.
İçine toz şekeri ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın.
Üstüne damak tadınıza göre birer bardak dökerek suyu ekleyin.
İstediğiniz tat ve yoğunluğa gelince kapaklı bir sürahi veya cam şişeye alarak buzdolabına koyun.
Ara sıra dolaptan çıkarıp çalkayın. Yeterli soğukluğa geldiğinde servis yapın.