Turunçgillerin muhteşem uyumu portakallı limonata tarifi: Portakallı limonata nasıl yapılır?

Portakallı limonata, yaz sıcaklığında ferahlamanın yanı sıra bir C vitamini deposu olarak tüketebilmenizi sağlıyor. Eşsiz bir lezzet olan bu içeceği her an içmek isteyeceksiniz. İşte portakallı limonata tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:36
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 12 adet limon
  • 2 adet portakal
  • 2.5 çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI

  • İki tanesi hariç tüm limonları, beyaz kabuğu kalmayacak şekilde soyun.
  • 1 adet portakalın kabuklarını da beyazı kalmayacak şekilde soyun.
  • Kabuklu ve kabuksuz tüm meyveleri katı meyve sıkacağına sığacak şekilde uzunlamasına elma dilimi şeklinde bölün.
  • Meyveleri katı meyve sıkacağından geçirin ve sularını sıkıp bir kap içine alın.
  • İçine toz şekeri ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın.
  • Üstüne damak tadınıza göre birer bardak dökerek suyu ekleyin.
  • İstediğiniz tat ve yoğunluğa gelince kapaklı bir sürahi veya cam şişeye alarak buzdolabına koyun.
  • Ara sıra dolaptan çıkarıp çalkayın. Yeterli soğukluğa geldiğinde servis yapın.

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