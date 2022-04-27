Yaz aylarında içiniz ferahlayacak! İşte ev yapımı limonata tarifi

Limonata, yaz aylarında en çok tercih edilen içeceklerden biri... Yazın kavurucu sıcağında buz gibi bir limonataya ne dersiniz? Yapımı çok kolay ve sağlıklı olan bu içeceği mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:29
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı Anneler Günü Babalar Günü Çocuk Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 14 dakika
  • Kase : 40 kcal

MALZEMELER

  • 10 adet limon
  • 1 litre içme suyu
  • 2 su bardağı şeker
  • Taze nane
  • Buz
  • 1 veya 2 adet portakal

YAPILIŞI

  1. İlk olarak 4 limonun kabuklarını rendeleyin. Sonra suyunu sıkın
  2. Sonra kalan diğer limonları küp küp doğrayın.
  3. Ardından portakalı güzelce suyunu sıkın.
  4. Bütün malzemeleri karıştırıp, üzerine şeker ilave edin.
  5. Naneyi güzelce yıkayıp, karışıma ekleyin.
  6. Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle güzelce yoğurun.
  7. Sonra süzgeçten geçirin, 1 litre soğuk su ekleyin.
  8. Buzdolabında soğuttuktan sonra buz eklenmiş bardaklarda servis edebilirsiniz.

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