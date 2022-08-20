Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi: Şekersiz limonata tarifi

Limonata yapacağınız zaman buzluktan portakal ve limonu çıkarın, bıçakla kesilecek kıvama gelene kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bekletin, dörde bölüp robota atın, içine soyulmuş taze zencefili ekleyip ezilene kadar rondoda çekin. 1 litre suyu kaynatın, püre haline gelen karışımı bir kaba alıp üzerine kaynattığınız suyu ve elma konsantresini ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra kabın soğuması için bir kenarda bekletin, daha sonra içine 2 litre daha su ekleyin ve bir kabın içine tülbent koyup bu karışımı süzün. Tülbentte kalan posayı elinizle güzelce sıkın.