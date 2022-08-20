Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi: Şekersiz limonata tarifi

Yaz sıcaklarında bunalan ancak sağlıksız içecekler içmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli şekersiz limonata tarifi derledik. İçerisindeki limonun besin değeri sayesinde hem yaz ortasında c vitamini deponuzu dolduracaksınız hem de buz gibi lezzetiyle ferahlayacaksınız. İşte şekersiz limonata tarifi...

Giriş Tarihi: 20.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 10:02
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

2 limon

1 portakal

1 parça zencefil

Yarım çay bardağı elma suyu

1 litre sıcak su

1 litre soğuk su

AŞÇININ NOTU

Buzluğunuzda kıştan kalma portakallarınız yoksa taze sıkılmış portakal suyu kullanabilirsiniz

YAPILIŞI

Limonata yapacağınız zaman buzluktan portakal ve limonu çıkarın, bıçakla kesilecek kıvama gelene kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bekletin, dörde bölüp robota atın, içine soyulmuş taze zencefili ekleyip ezilene kadar rondoda çekin. 1 litre suyu kaynatın, püre haline gelen karışımı bir kaba alıp üzerine kaynattığınız suyu ve elma konsantresini ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra kabın soğuması için bir kenarda bekletin, daha sonra içine 2 litre daha su ekleyin ve bir kabın içine tülbent koyup bu karışımı süzün. Tülbentte kalan posayı elinizle güzelce sıkın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA