Yazın içinizi ferahlatacak bir lezzet! Çilekli milkshake tarifi
Yazın kavrulmuş sıcağından yanarken süt, buz ve çileğin birleşimiyle; size eşsiz bir içecek eşlik etsin istemez misiniz? Sağlıklı olduğu kadar ferahlatıcı bir içecek olan milkshake, özellikle çocukların gönüllerinde taht kuruyor! Dışarıda içmek yerine kendi içeceğinizi kendiniz yapın. Hadi herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:58Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:58
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik TarifÇocuk
Çocuk PartisiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
111 kcal
MALZEMELER
4 çilek
1,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı çilek sosu
Buz
Krema
YAPILIŞI
Önce çilekleri güzelce yıkayın. Sonra çatalla iyice ezin, ardından sütü bardağa aktarın.
Ezilmiş çilekleri süte ilave edip iyice karıştırın.
Çilek sosunu yavaşça süte ekleyin.
İçine isteğe göre buz atıp, kremayı üzerine sıkın.
Sonra, üzerini çilek sosu ile süsleyip soğuk servis yapın.