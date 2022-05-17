Yazın içinizi ferahlatacak bir lezzet! Çilekli milkshake tarifi

Yazın kavrulmuş sıcağından yanarken süt, buz ve çileğin birleşimiyle; size eşsiz bir içecek eşlik etsin istemez misiniz? Sağlıklı olduğu kadar ferahlatıcı bir içecek olan milkshake, özellikle çocukların gönüllerinde taht kuruyor! Dışarıda içmek yerine kendi içeceğinizi kendiniz yapın. Hadi herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:58
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif Çocuk
  • Çocuk Partisi Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 111 kcal

MALZEMELER

  • 4 çilek
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı çilek sosu
  • Buz
  • Krema

YAPILIŞI

  1. Önce çilekleri güzelce yıkayın. Sonra çatalla iyice ezin, ardından sütü bardağa aktarın.
  2. Ezilmiş çilekleri süte ilave edip iyice karıştırın.
  3. Çilek sosunu yavaşça süte ekleyin.
  4. İçine isteğe göre buz atıp, kremayı üzerine sıkın.
  5. Sonra, üzerini çilek sosu ile süsleyip soğuk servis yapın.
  6. Milkshake servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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