Zencefilli taze limonata tarifi: Evde zencefilli taze limonata nasıl yapılır?

Yaz günlerinde serinlemeniz için pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz enfes bir içecek! Misafirlerinize yemek sonrası sunabileceğiniz zencefilli limonata nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis zencefilli taze limonata tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:59
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil
  • 1 litre su
  • 1 çorba kaşığı bal
  • 1 adet limon

AŞÇININ NOTU

Zencefilli limonata, bağışıklık sisteminiz zayıfladığında, kendinizi yorgun hissettiğinizde, soğuk algınlığı ve grip hallerinde tüketebileceğiniz, sağlıklı bir içecek.

YAPILIŞI

MALZEMELER

YAPILIŞI

Zencefili kaynamış suda bir taşım kaynatın. Altını kapatıp, balı ilave edin ve karıştırın. Soğuduktan sonra yeni kesilmiş limonu sıkıp, bu karışıma katın ve karıştırın. Taze olarak tüketin.

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