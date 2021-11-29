Zencefilli taze limonata tarifi: Evde zencefilli taze limonata nasıl yapılır?

MALZEMELER

YAPILIŞI

Zencefili kaynamış suda bir taşım kaynatın. Altını kapatıp, balı ilave edin ve karıştırın. Soğuduktan sonra yeni kesilmiş limonu sıkıp, bu karışıma katın ve karıştırın. Taze olarak tüketin.

PÜF NOKTASI