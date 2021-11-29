Zencefilli taze limonata tarifi: Evde zencefilli taze limonata nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil
- 1 litre su
- 1 çorba kaşığı bal
- 1 adet limon
AŞÇININ NOTU
Zencefilli limonata, bağışıklık sisteminiz zayıfladığında, kendinizi yorgun hissettiğinizde, soğuk algınlığı ve grip hallerinde tüketebileceğiniz, sağlıklı bir içecek.
YAPILIŞI
MALZEMELER
YAPILIŞI
Zencefili kaynamış suda bir taşım kaynatın. Altını kapatıp, balı ilave edin ve karıştırın. Soğuduktan sonra yeni kesilmiş limonu sıkıp, bu karışıma katın ve karıştırın. Taze olarak tüketin.
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