15 dakikada hazır: Kolay krep tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve sütü derin bir kabın içinde homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Ardından diğer malzemeleri ilave edip çırpma işlemine devam edin.

Hamurunuz hazır olunca teflon tavayı çok az bir miktrar yağlayın. Hamurdan bir kepçe alın ve tavaya eşit bir şekilde yayın.

Arkalı önlü pişirin. Hamur bitene kadar aynı işlemi devam ettirin. AFiyet olsun.