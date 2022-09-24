15 dakikada hazır: Kolay krep tarifi

İster tatlı, ister tuzlu! İçine ne malzeme eklerseniz ekleyin harika bir tat sizi bekliyor... 15 dakikada hazır krep tarifi geliyor, buyursunlar!

Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 12:01
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

2 adet yumurta
2 su bardağı süt
1,5 su bardağı un
Bir yemek kaşığı sıvı yağ

AŞÇININ NOTU

Servis yaparken içine çeşitli meyveler koyup, çikolata kreması ile servis yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

Yumurta ve sütü derin bir kabın içinde homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
Ardından diğer malzemeleri ilave edip çırpma işlemine devam edin.
Hamurunuz hazır olunca teflon tavayı çok az bir miktrar yağlayın. Hamurdan bir kepçe alın ve tavaya eşit bir şekilde yayın.
Arkalı önlü pişirin. Hamur bitene kadar aynı işlemi devam ettirin. AFiyet olsun.

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