Bir ısırıkta bağımlılık yapan pestolu kruvasan sanndviç tarifi!

🛒 Malzemeler (1 adet için)

1 adet tereyağlı kruvasan

2–3 yemek kaşığı pesto sos

50–70 g taze mozzarella peyniri

4–5 adet cherry domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

(Opsiyonel) Balzamik glaze veya balsamik sirke

👩‍🍳 Hazırlanışı

Domatesleri hazırla:

Cherry domatesleri ikiye böl. Küçük bir kasede zeytinyağı ve bir tutam tuzla hafifçe harmanla.

Kruvasanı kes:

Kruvasanı yatay olarak ortadan ikiye kes, tamamen ayırmadan sandviç formunu koruyabilirsin.

Pesto sür:

Kruvasanın her iki iç yüzeyine pesto sosu eşit şekilde yay.

Mozzarella ekle:

Mozzarellayı dilimle veya kopararak kruvasanın alt katmanına yerleştir.

Domatesleri yerleştir:

Hazırladığın cherry domatesleri mozarellanın üzerine diz.

(Opsiyonel ısıtma):

Daha akışkan bir peynir istiyorsan sandviçi 180°C fırında 3–5 dakika veya tost makinesinde kısa süre ısıtabilirsin.

Servis:

Üzerine balzamik glaze gezdirerek kapağını kapat ve hemen servis et.

✨ İpuçları

Daha aromatik bir tat için birkaç yaprak taze fesleğen ekleyebilirsin.

Hafif çıtırlık için çok az çam fıstığı veya ceviz kırığı da yakışır.

Soğuk tüketimde de oldukça lezzetlidir; brunch ve kafe menülerine çok uygundur.