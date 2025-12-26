Bir ısırıkta bağımlılık yapan pestolu kruvasan sanndviç tarifi!

🛒 Malzemeler (1 adet için)
1 adet tereyağlı kruvasan
2–3 yemek kaşığı pesto sos
50–70 g taze mozzarella peyniri
4–5 adet cherry domates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Bir tutam tuz
(Opsiyonel) Balzamik glaze veya balsamik sirke
👩🍳 Hazırlanışı
Domatesleri hazırla:
Cherry domatesleri ikiye böl. Küçük bir kasede zeytinyağı ve bir tutam tuzla hafifçe harmanla.
Kruvasanı kes:
Kruvasanı yatay olarak ortadan ikiye kes, tamamen ayırmadan sandviç formunu koruyabilirsin.
Pesto sür:
Kruvasanın her iki iç yüzeyine pesto sosu eşit şekilde yay.
Mozzarella ekle:
Mozzarellayı dilimle veya kopararak kruvasanın alt katmanına yerleştir.
Domatesleri yerleştir:
Hazırladığın cherry domatesleri mozarellanın üzerine diz.
(Opsiyonel ısıtma):
Daha akışkan bir peynir istiyorsan sandviçi 180°C fırında 3–5 dakika veya tost makinesinde kısa süre ısıtabilirsin.
Servis:
Üzerine balzamik glaze gezdirerek kapağını kapat ve hemen servis et.
✨ İpuçları
Daha aromatik bir tat için birkaç yaprak taze fesleğen ekleyebilirsin.
Hafif çıtırlık için çok az çam fıstığı veya ceviz kırığı da yakışır.
Soğuk tüketimde de oldukça lezzetlidir; brunch ve kafe menülerine çok uygundur.