Bir ısırıkta bağımlılık yapan pestolu kruvasan sanndviç tarifi!

Dışı çıtır, içi akışkan… İlk ısırıkta İtalya sokaklarını Paris kruvasanıyla buluşturan bu sandviç, sıradan bir atıştırmalık değil. Pesto’nun yeşil ferahlığı, eriyen mozzarella ve sulu cherry domatesler tek bir katmanda buluşuyor; üstüne gezdirilen balzamik dokunuşla bağımlılık yaratan bir lezzete dönüşüyor. Kahvaltıyı, brunch’ı ya da “kendime küçük bir ödül” anlarını bir anda gurme seviyesine taşıyan bu tarif, denedikten sonra sürekli canın isteyecek.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 09:13

YAPILIŞI

🛒 Malzemeler (1 adet için)

1 adet tereyağlı kruvasan

2–3 yemek kaşığı pesto sos

50–70 g taze mozzarella peyniri

4–5 adet cherry domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

(Opsiyonel) Balzamik glaze veya balsamik sirke

👩‍🍳 Hazırlanışı

Domatesleri hazırla:
Cherry domatesleri ikiye böl. Küçük bir kasede zeytinyağı ve bir tutam tuzla hafifçe harmanla.

Kruvasanı kes:
Kruvasanı yatay olarak ortadan ikiye kes, tamamen ayırmadan sandviç formunu koruyabilirsin.

Pesto sür:
Kruvasanın her iki iç yüzeyine pesto sosu eşit şekilde yay.

Mozzarella ekle:
Mozzarellayı dilimle veya kopararak kruvasanın alt katmanına yerleştir.

Domatesleri yerleştir:
Hazırladığın cherry domatesleri mozarellanın üzerine diz.

(Opsiyonel ısıtma):
Daha akışkan bir peynir istiyorsan sandviçi 180°C fırında 3–5 dakika veya tost makinesinde kısa süre ısıtabilirsin.

Servis:
Üzerine balzamik glaze gezdirerek kapağını kapat ve hemen servis et.

✨ İpuçları

Daha aromatik bir tat için birkaç yaprak taze fesleğen ekleyebilirsin.

Hafif çıtırlık için çok az çam fıstığı veya ceviz kırığı da yakışır.

Soğuk tüketimde de oldukça lezzetlidir; brunch ve kafe menülerine çok uygundur.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?