Bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor: Efsane menemen tarifi!

3 adet orta boy domates
2 adet yeşil biber (çarliston veya sivri)
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
Tuz
Karabiber
(İsteğe bağlı) Pul biber
(İsteğe bağlı) 1 küçük soğan
Sebzeleri doğrayın:
Domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Biberleri ince ince dilimleyin. Soğan kullanacaksanız onu da küçük küçük doğrayın.
Biberleri kavurun:
Tavaya yağı alın, ısıtın. Biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun (isteğe göre soğanı da bu aşamada ekleyebilirsiniz).
Domatesleri ekleyin:
Domatesleri ilave edin. Kısık-orta ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin (yaklaşık 7–10 dakika).
Yumurtaları ekleyin:
Yumurtaları tavaya kırın. İsterseniz karıştırarak omlet kıvamında, isterseniz sarılarını fazla dağıtmadan pişirebilirsiniz.
Baharatları ekleyin:
Tuz, karabiber ve isteğe göre pul biber serpin. Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin.
Servis:
Sıcak sıcak, yanında ekmekle servis edin 🫕🍞
👉 İpucu:
Daha sulu bir menemen istiyorsanız domates miktarını artırabilirsiniz.
Daha tok bir versiyon için peynir veya sucuk eklenebilir ama klasik menemen sade olur.