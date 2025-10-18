Bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor: Efsane menemen tarifi!

Sabah kahvaltısında hem pratik hem de lezzetli bir tarif arıyorsan, mutfağında devrim yaratacak bu öneriyi kaçırma! Sadece birkaç malzemeyle, dakikalar içinde enfes bir kahvaltı sofrası kurabilirsin. Üstelik bu tarif, hem klasik lezzet tutkunlarını hem de yeni tatlara açık olanları mest ediyor!

YAPILIŞI

📝 Malzemeler (2 kişilik)

  • 3 adet orta boy domates

  • 2 adet yeşil biber (çarliston veya sivri)

  • 3 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • (İsteğe bağlı) Pul biber

  • (İsteğe bağlı) 1 küçük soğan

🍳 Yapılışı

  1. Sebzeleri doğrayın:
    Domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Biberleri ince ince dilimleyin. Soğan kullanacaksanız onu da küçük küçük doğrayın.

  2. Biberleri kavurun:
    Tavaya yağı alın, ısıtın. Biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun (isteğe göre soğanı da bu aşamada ekleyebilirsiniz).

  3. Domatesleri ekleyin:
    Domatesleri ilave edin. Kısık-orta ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin (yaklaşık 7–10 dakika).

  4. Yumurtaları ekleyin:
    Yumurtaları tavaya kırın. İsterseniz karıştırarak omlet kıvamında, isterseniz sarılarını fazla dağıtmadan pişirebilirsiniz.

  5. Baharatları ekleyin:
    Tuz, karabiber ve isteğe göre pul biber serpin. Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin.

  6. Servis:
    Sıcak sıcak, yanında ekmekle servis edin 🫕🍞

👉 İpucu:

  • Daha sulu bir menemen istiyorsanız domates miktarını artırabilirsiniz.

  • Daha tok bir versiyon için peynir veya sucuk eklenebilir ama klasik menemen sade olur.

