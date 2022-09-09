Çıtır yumurta tarifi: Ağızlarda çıtır çıtır bir lezzet bırakan bu yumurtaya bayılacaksınız!

Kahvaltıların olmazsa olmazlarından olan yumurtanın çıtır mı çıtır haline bayılacaksınız! Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan bu tarifi denemeyen kalmasın! Kahvaltıya ne hazırlasam diye düşünmeye son. Eğer farklı bir lezzet arıyorsanız hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:18
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 180 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 2 dal taze biberiye
  • 1 su bardağı ekmek kırıntısı
  • 2 litre su
  • 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 adet yumurta

YAPILIŞI

  1. Suyu kaynatın sonra kaynayan suyun içerisine sirke ve tuzu ekleyin.
  2. Tenceredeki suyu güzelce karıştırın.
  3. Sonra yumurtalardan birini kaseye kırın ve karıştırdığınız suyun içine atın.
  4. Yumurtaları yaklaşık 3 dakika kadar pişirin ve suyunu süzdürerek tencereden alın.
  5. Ardından pişirdiğiniz poşe yumurtayı una bulayın sonra bir adet çırptığınız yumurtaya bulayın.
  6. Son olarak taze biberiye ile ekmek kırıntılarını bir kasede karıştırın.
  7. Un ve yumurtaya buladığınız poşe yumurtaları ekmek kırıntısına bulayın ve kızartma işlemine başlayın.
  8. İşte kahvaltılık tarifimiz hazır! Herkese afiyet olsun...

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