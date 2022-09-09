Çıtır yumurta tarifi: Ağızlarda çıtır çıtır bir lezzet bırakan bu yumurtaya bayılacaksınız!
Kahvaltıların olmazsa olmazlarından olan yumurtanın çıtır mı çıtır haline bayılacaksınız! Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan bu tarifi denemeyen kalmasın! Kahvaltıya ne hazırlasam diye düşünmeye son. Eğer farklı bir lezzet arıyorsanız hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:18Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:18
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
180 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı un
2 dal taze biberiye
1 su bardağı ekmek kırıntısı
2 litre su
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı tuz
4 adet yumurta
YAPILIŞI
Suyu kaynatın sonra kaynayan suyun içerisine sirke ve tuzu ekleyin.
Tenceredeki suyu güzelce karıştırın.
Sonra yumurtalardan birini kaseye kırın ve karıştırdığınız suyun içine atın.
Yumurtaları yaklaşık 3 dakika kadar pişirin ve suyunu süzdürerek tencereden alın.
Ardından pişirdiğiniz poşe yumurtayı una bulayın sonra bir adet çırptığınız yumurtaya bulayın.
Son olarak taze biberiye ile ekmek kırıntılarını bir kasede karıştırın.
Un ve yumurtaya buladığınız poşe yumurtaları ekmek kırıntısına bulayın ve kızartma işlemine başlayın.