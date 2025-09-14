Çocuklar için simit burger tarifi: Beslenme saatinin yeni favorisi olacak!

Çıtır çıtır ve enfes lezzetiyle neredeyse herkesi kendine çeken simidi, çocuklarınızın beslenme saatine uygun hale getirebilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu simit burger tarifi ile çocuklarınız için daha doyurucu bir beslenme oluşturabilirsiniz.

YAPILIŞI

Malzemeler (1 kişilik)

1 adet susamlı simit

1 adet yumurta

1-2 dilim cheddar veya kaşar peyniri

1-2 yaprak taze marul

1 dilim domates

1 tatlı kaşığı tereyağı veya 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı: Mayonez, ketçap veya hardal

HAZIRLANIŞI
Simit yatay olarak ortadan ikiye kesilir. Arzu edilirse iç kısmı hafifçe oyularak daha az ekmekli bir yapı elde edilebilir.
Kesilen simit dilimleri tavada veya tost makinesinde kısa süre ısıtılarak dışı hafifçe çıtırlaştırılır.

Küçük bir tavada tereyağı veya sıvı yağ ısıtılır. Yumurtalar tavaya kırılır ve arzuya göre göz yumurta şeklinde ya da çırpılarak omlet şeklinde pişirilir.
Pişirme sırasında isteğe bağlı olarak tuz ve karabiber eklenebilir.

Isıtılmış simitin alt yarısının üzerine önce marul yaprakları yerleştirilir.

Üzerine pişirilmiş yumurta konur.

Yumurtanın üzerine peynir dilimleri yerleştirilir. Peynirin hafifçe erimesi tercih ediliyorsa yumurta sıcakken eklenmelidir.

Domates dilimi eklenir.

Arzuya göre sos (mayonez, ketçap veya hardal) ilave edilir.

Son olarak simitin üst kısmı kapatılarak burger tamamlanır.

Afiyet olsun.

