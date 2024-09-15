Çocukluğunuza götürecek lezzet: Pizza tost tarifi

Zaman zaman bazı lezzetler bizleri çocukluk ve gençlik dönemimize götürebilir. Bizler de sizler için, tek bir ısırığında ortaokul ve lise sıralarına döndürecek olan lezzetli pizza tost tarifini hazırladık. Lavaş ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu lezzeti deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 15.09.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 08:51

YAPILIŞI

Malzemeler:
Tost İçin:
Dört adet lavaş
Bir yemek kaşığı domates salçası
İç Malzemesi İçin:
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
İki yemek kaşığı zeytinyağı
İki adet sosis
7-8 dilim sucuk
Bir adet çarliston biber
Bir adet kapya biber
Bir adet domates
Bir yemek kaşığı tane mısır
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kuru kekik
Yarım çay kaşığı pul biber
Malzemeler:
İç malzemesi için kullanacağınız tüm malzemeleri küçük küpler şeklinde doğrayın.
Zeytinyağını bir tavanın içerisine dökün ve tüm malzemeleri içerisine ekleyin.
Orta ateşte karıştırarak yaklaşık 5 dakika boyunca kavurun.
Sonrasında ise tuz ile baharatları ekleyip ocaktan alın.
İki adet lavaşı üst üse koyun. Üst kata domates salçasını sürün ve bir kaşık yardımıyla yayın.
Ardından rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpin ve hazırlamış olduğunuz iç harcı da ekleyin.
Üzerine tane mısırlar ve geri kalan rendelenmiş kaşar peynirleri de ekleyip iki ucundan katlayarak sıkı bir şekilde sarın
Tost makinesine alın ve iyice kızarana kadar pişirin.
Pizza tostunuz hazır!

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