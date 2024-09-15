Çocukluğunuza götürecek lezzet: Pizza tost tarifi

Tost İçin:

Dört adet lavaş

Bir yemek kaşığı domates salçası

İç Malzemesi İçin:

Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İki yemek kaşığı zeytinyağı

İki adet sosis

7-8 dilim sucuk

Bir adet çarliston biber

Bir adet kapya biber

Bir adet domates

Bir yemek kaşığı tane mısır

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kuru kekik

Yarım çay kaşığı pul biber

Malzemeler:

İç malzemesi için kullanacağınız tüm malzemeleri küçük küpler şeklinde doğrayın.

Zeytinyağını bir tavanın içerisine dökün ve tüm malzemeleri içerisine ekleyin.

Orta ateşte karıştırarak yaklaşık 5 dakika boyunca kavurun.

Sonrasında ise tuz ile baharatları ekleyip ocaktan alın.

İki adet lavaşı üst üse koyun. Üst kata domates salçasını sürün ve bir kaşık yardımıyla yayın.

Ardından rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpin ve hazırlamış olduğunuz iç harcı da ekleyin.

Üzerine tane mısırlar ve geri kalan rendelenmiş kaşar peynirleri de ekleyip iki ucundan katlayarak sıkı bir şekilde sarın

Tost makinesine alın ve iyice kızarana kadar pişirin.

Pizza tostunuz hazır!