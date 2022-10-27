Dere otlu yumurtalı patates tarifi: Kahvaltı masalarınızı süsleyecek bu enfes tarifi denemeyen kalmasın!
Dere otlu yumurtalı patates, kahvaltıların vazgeçilmezi oluyor. Doyurucu ve bir o kadar lezzetli olan bu tarife hem çocuklarınız hem de sizler bayılacaksınız. Sabahları pratik bir tarif olarak ne yapsam diye düşünüyorsanız bu lezzeti mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:53Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:53
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
119 kcal
MALZEMELER
Patates
Yumurta
Dere otu
Pul biber
Tuz
Nane
YAPILIŞI
İlk olarak patatesleri güzelce soyup ardından yıkayın.
Küp küp doğradığınız patatesleri yağlı tavaya atın ve güzelce kızartın.
Ardından yumurtayı bir kaba kırın ve güzelce çırpın.
Çırptıktan sonra içerisine baharatları ilave edin ve patatesin üzerine dökün.