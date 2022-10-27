Dere otlu yumurtalı patates tarifi: Kahvaltı masalarınızı süsleyecek bu enfes tarifi denemeyen kalmasın!

Dere otlu yumurtalı patates, kahvaltıların vazgeçilmezi oluyor. Doyurucu ve bir o kadar lezzetli olan bu tarife hem çocuklarınız hem de sizler bayılacaksınız. Sabahları pratik bir tarif olarak ne yapsam diye düşünüyorsanız bu lezzeti mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:53
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 119 kcal

MALZEMELER

  • Patates
  • Yumurta
  • Dere otu
  • Pul biber
  • Tuz
  • Nane

YAPILIŞI

  1. İlk olarak patatesleri güzelce soyup ardından yıkayın.
  2. Küp küp doğradığınız patatesleri yağlı tavaya atın ve güzelce kızartın.
  3. Ardından yumurtayı bir kaba kırın ve güzelce çırpın.
  4. Çırptıktan sonra içerisine baharatları ilave edin ve patatesin üzerine dökün.
  5. Son olarak üzerine dere otunu ekleyin.
  6. Herkese afiyet olsun!

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