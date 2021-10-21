En Güzel Ve Kolay Patatesli Omlet Nasıl Yapılır: Pratik Ve Lezzetli Patatesli Omlet Yapılışı Ve Tarifi

Kahvaltı sofralarını şenlendiren omlet tarifleri arasında en çok tercih edilen patatesli omlet çeşitleridir. Kızarmış patatesli ve haşlanmış patatesli çeşitleriyle damak çatlatan bir lezzete sahip olan bu tarif, özellikle hafta sonları sıkça tercih edilir. Bu lezzeti denemek isteyenler, en güzel ve kolay patatesli omlet nasıl yapılır diye araştırıyor. İşte, bu tarifi daha önce denemeyenler için pratik ve lezzetli patatesli omlet yapılışı ve tarifi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:24
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika

MALZEMELER

  • 1 adet büyük boy patates
  • 2 adet yumurta
  • 1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

  • Patatesler yıkanır, kabukları soyulur ve küp küp doğranır.
  • Tavada erittiğiniz tereyağın üzerine patatesler eklenir ve kızartılır.
  • Yumurtalar bir kasede iyice çırpıldıktan sonra kızarmış patateslere eklenir ve karıştırılır.
  • Kısık ateşte bir süre daha pişirdiğiniz omletiniz hazır hale gelecektir.

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