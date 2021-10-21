En Güzel Ve Kolay Patatesli Omlet Nasıl Yapılır: Pratik Ve Lezzetli Patatesli Omlet Yapılışı Ve Tarifi
Kahvaltı sofralarını şenlendiren omlet tarifleri arasında en çok tercih edilen patatesli omlet çeşitleridir. Kızarmış patatesli ve haşlanmış patatesli çeşitleriyle damak çatlatan bir lezzete sahip olan bu tarif, özellikle hafta sonları sıkça tercih edilir. Bu lezzeti denemek isteyenler, en güzel ve kolay patatesli omlet nasıl yapılır diye araştırıyor. İşte, bu tarifi daha önce denemeyenler için pratik ve lezzetli patatesli omlet yapılışı ve tarifi.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:24Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:24
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
MALZEMELER
1 adet büyük boy patates
2 adet yumurta
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Patatesler yıkanır, kabukları soyulur ve küp küp doğranır.
Tavada erittiğiniz tereyağın üzerine patatesler eklenir ve kızartılır.
Yumurtalar bir kasede iyice çırpıldıktan sonra kızarmış patateslere eklenir ve karıştırılır.
Kısık ateşte bir süre daha pişirdiğiniz omletiniz hazır hale gelecektir.