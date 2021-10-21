En Kolay Ve Pratik Mantarlı Omlet Nasıl Yapılır: Mantarlı Omlet Yapılışı, Tarifi Ve Malzemeleri
Kahvaltı sofralarında değişiklik arayanların ilk aklına gelen lezzetler mantarlı omlet tarifleridir. Yumurtayı sade tüketmeyi sevmeyenler çeşitli malzemelerle omletin lezzetini arttırmak adına farklı omlet tariflerini denemektedir. Mantar gibi lezzetli ve faydalı bir malzeme de bu tariflerde kullanılanlar arasındadır. Bu sebeple en kolay ve pratik mantarlı omlet nasıl yapılır sorusu sıkça araştırılıyor. İşte mantarlı omlet yapılışı, tarifi ve malzemeleri!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:40Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:40
3 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
6 dakika
MALZEMELER
400 gr mantar
3 yumurta
3 çorba kaşığı sıvıyağ
1 adet soğan ( isteğinize bağlı )
YAPILIŞI
Küp küp doğradığınız soğanları sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun
Temizleyip ince ince doğradığınız mantarları ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha soğanları mantarla birlikte kavurun
Üzerine ayrı bir kasede iyice çırptığınız yumurtalarınızı ekleyin ve tavada hepsini karıştırıp kapağını kapatın
Kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin, afiyet olsun.