Enfes menemen tarifi! Lezzetine doymak mümkün değil...

Kahvaltı sofralarının gözdesi ve birçok kişinin olmazsa olmazlarından olan menemen, pratik şekilde hazırlanmasıyla sıkça tercih edilir. Sabah kahvaltılarınıza en iyi eşlikçi olacak ve hem ağzınızı hem de sofralarınızı şenlendirecek o menemen tarifi...

Giriş Tarihi: 03.11.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 09:37

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yeşil biber

3 adet domates

3 adet yumurta

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Pul biber (isteğe göre)

Yeşil biberleri ince ince doğrayın.

Domatesleri kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından doğradığınız biberleri ekleyip 2-3 dakika kadar soteleyin.

Biberler yumuşadıktan sonra doğradığınız domatesleri ekleyin. Karıştırın ve domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin (yaklaşık 5-6 dakika).

Son olarak, yumurtaları tek tek tavaya kırın ve karıştırmadan pişirin. Yumurtaların beyazları pişene kadar bekleyin. İsterseniz yumurtaları karıştırarak da pişirebilirsiniz.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştırarak bir iki dakika daha pişirin. Afiyet olsun!

