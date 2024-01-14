Ev yapımı fındıklı çikolata kreması: kahvaltıya sağlıklı bir tatlı
Ev yapımı fındıklı çikolata kreması yapmak oldukça kolay ve lezzetli bir seçenek olabilir. Bu fındıklı çikolata kremasını kahvaltıda ekmek üzerine sürerek veya tatlılarınızda kullanarak değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, dondurma veya yoğurtla da harika bir ikili oluşturabilir.
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:48Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:48
1 Kavanoz
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
560 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı fındık (isteğe bağlı olarak fındıkları önceden kavurabilirsiniz)
1/2 su bardağı hindistancevizi yağı
1/4 su bardağı kakao tozu
1/4 su bardağı bal
Bir tutam tuz
1 çay kaşığı vanilin özütü (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Fındıkları bir fırın tepsisine yayın ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar kavurun. Fındıkların kabuklarını soyduktan sonra blenderdan çekerek un kıvamına getirin.
Fındık ununu bir kenara alın ve aynı blender kullanarak hindistan cevizi yağını, kakao tozunu, balı, tuzu ve isteğe bağlı olarak vanilin özütünü ekleyin.
Malzemeleri karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar işlemi sürdürün.
Elde ettiğiniz karışımı fındık unuyla birleştirin ve tekrar karıştırın. İsteğe bağlı olarak ek malzemeler ekleyebilirsiniz, örneğin çikolata damlaları veya kuru meyveler.
Kavanoza koyarak buzdolabında en az 1-2 saat kadar dinlendirin. Ardından tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!