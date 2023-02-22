Fümeli sandviç tarifi: En doyurucu kahvaltı alternatifi

Yanınızda her an taşıyabileceğiniz ve doyurucu bir alternatif olan sandviçler, farklılaştırılabilecek iç malzemelerle lezzetli bir seçenek sunuyor. Ekmeğinden iç malzemesine damak şenlendiren o tarif...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:46
  • 1-2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

  • 500 gram un
  • 1.5 su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı silme şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 paket kurumaya
  • Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

Sandviç için;

  • Füme et
  • Beyaz peynir
  • Marul
  • Domates
  • Biber
  • Kaşar peyniri

YAPILIŞI

  • Bir kalıbın içine su şeker ve mayayı alıp karıştıralım, daha sonra tuz yağ ve unu karıştırıp yoğuruyoruz.
  • Yoğurulan hamuru 15 ila 20 dakika arası dinlendirip bezelere ayırıyoruz.
  • Bezeledikten sonra 20 dakika daha dinlendiriyoruz.
  • Bezeleri elimizle biraz genişletip bir 3-4 defa katlayarak şekil veriyoruz.
  • Tepside 45 dakika dinlendirip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
  • Ekmeğimiz soğuduktan sonra içine füme et, kaşar peynir veya beyaz peynir ,domates, biber istediğimiz şekilde sandviçler hazırlayabiliriz.

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