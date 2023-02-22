Fümeli sandviç tarifi: En doyurucu kahvaltı alternatifi
Yanınızda her an taşıyabileceğiniz ve doyurucu bir alternatif olan sandviçler, farklılaştırılabilecek iç malzemelerle lezzetli bir seçenek sunuyor. Ekmeğinden iç malzemesine damak şenlendiren o tarif...
Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:46Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:46
1-2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
20 dakika
MALZEMELER
500 gram un
1.5 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı silme şeker
1 yemek kaşığı tuz
1 paket kurumaya
Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
Sandviç için;
Füme et
Beyaz peynir
Marul
Domates
Biber
Kaşar peyniri
YAPILIŞI
Bir kalıbın içine su şeker ve mayayı alıp karıştıralım, daha sonra tuz yağ ve unu karıştırıp yoğuruyoruz.
Yoğurulan hamuru 15 ila 20 dakika arası dinlendirip bezelere ayırıyoruz.
Bezeledikten sonra 20 dakika daha dinlendiriyoruz.
Bezeleri elimizle biraz genişletip bir 3-4 defa katlayarak şekil veriyoruz.
Tepside 45 dakika dinlendirip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
Ekmeğimiz soğuduktan sonra içine füme et, kaşar peynir veya beyaz peynir ,domates, biber istediğimiz şekilde sandviçler hazırlayabiliriz.