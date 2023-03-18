Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Pişi tarifi

Hafta sonunun en güzel anları belki de büyük sofraların kurulduğu kahvaltılar. Özellikle bu kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi pişi, hem tatlı hem de tuzlu olarak yenebildiği için çoğu kişinin de gözdesi. Yapımı pratik ancak tadına doyum olmayan en lezzetli pişi tarifi ise şöyle...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:18
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 65 dakika
  • Porsiyon : 320 kcal

MALZEMELER

  • 4,5 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 2 silme tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket instant maya

AŞÇININ NOTU

Hamuru yoğururken elinize yapışırsa elinizi ıslatabilirsiniz. Fazladan un koyarsanız hamur sertleşir ve pişi kıvamını almaz

YAPILIŞI

Kabın içerisine un ve tuzu koyarak karıştırın.

  1. Karışımın ortasını boşluk olacak şekilde açın. Buraya instant mayayı, şekeri, ılık süt ve suyu ekleyin.
  2. Yavaş yavaş ortadan dışa doğru yoğurmaya başlayın.
  3. Hamur kıvamını aldıktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 60 dakika mayalanması için bekleyin.
  4. Un serptiğiniz tezgaha hamuru alıp biraz daha yoğurun.
  5. Ardından hamuru keserek küçük bezeler oluşturun veya istediğiniz şekli verin.
  6. Orta ateşte kızgın yağın içerisinde arkalı önlü pişirin.
  7. Kağıt havlu serdiğiniz bir tabağın içerisine alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA