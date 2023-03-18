Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Pişi tarifi
Hafta sonunun en güzel anları belki de büyük sofraların kurulduğu kahvaltılar. Özellikle bu kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi pişi, hem tatlı hem de tuzlu olarak yenebildiği için çoğu kişinin de gözdesi. Yapımı pratik ancak tadına doyum olmayan en lezzetli pişi tarifi ise şöyle...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:17Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:18
5 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
65 dakika
Porsiyon :
320 kcal
MALZEMELER
4,5 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
2 tatlı kaşığı şeker
2 silme tatlı kaşığı tuz
1 paket instant maya
AŞÇININ NOTU
Hamuru yoğururken elinize yapışırsa elinizi ıslatabilirsiniz. Fazladan un koyarsanız hamur sertleşir ve pişi kıvamını almaz
YAPILIŞI
Kabın içerisine un ve tuzu koyarak karıştırın.
Karışımın ortasını boşluk olacak şekilde açın. Buraya instant mayayı, şekeri, ılık süt ve suyu ekleyin.
Yavaş yavaş ortadan dışa doğru yoğurmaya başlayın.
Hamur kıvamını aldıktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 60 dakika mayalanması için bekleyin.
Un serptiğiniz tezgaha hamuru alıp biraz daha yoğurun.
Ardından hamuru keserek küçük bezeler oluşturun veya istediğiniz şekli verin.
Orta ateşte kızgın yağın içerisinde arkalı önlü pişirin.
Kağıt havlu serdiğiniz bir tabağın içerisine alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!