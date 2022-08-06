Hem sağlıklı hem de lezzetli: Fıstık ezmeli bowl tarifi

Sabahları kahvaltı yapmak için fazla vaktim yok ancak yine de lezzetli ve sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız fıstık ezmeli bowl tam size göre. Sadece 10 dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarifin kalorisi düşük olduğu halde besleyiciliği oldukça yüksek. Ek olarak içeriğini dilediğiniz gibi farklılaştırabileceğiniz için her gün farklı bir öğün olarak tüketebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 11:17
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

1 tutam tuz

1 adet muz

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı reçel

1 avuç yer fıstığı

Çikolata

AŞÇININ NOTU

İçeriğine eklediğiniz meyveyi mevsime ve damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Yer fıstığını krema kıvamına gelene kadar rondodan geçirin.
  2. Bir kase içerisinde yer fıstığı, yoğurt, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın.
  3. Muzu dilimleyin.
  4. Ardından kasenin üzerine muzları ekleyip çikolata ile süsleyin.

Afiyet olsun!

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