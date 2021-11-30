Ispanaklı yumurta tarifi

Kahvaltı sofralarını şenlendirecek nefis bir lezzet! Ispanaklı yumurta tarifini sevdiklerinize sunabilirsiniz. Peki ıspanaklı yumurta nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis ıspanaklı yumurta tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:06
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta,
  • 1/2 kg ıspanak
  • 5 çorba kaşığı sıvıyağ,
  • 1 adet soğan
  • Tuz, karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

  • Ispanakları yıkayıp sularını iyice süzün.
  • Kurulayıp ince kıyın ve kenara alın.
  • Yemeklik doğranmış soğanı geniş bir tavaya aldığınız sıvıyağda kavurun.
  • Üzerine parça parça (tavaya koyduğunuz kısım söndükçe) ıspanağı ilave edin.
  • Tuzunu ayarlayın ve ıspanak pişene dek arada bir karıştırarak kavurun.
  • Daha sonra ıspanağı yuvalar halinde açıp, ortalarına yumurtaları kırın.
  • Üzerine karabiber ve pulbiber ekleyip pişirin.

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