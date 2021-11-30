Kahvaltı sofralarını şenlendirecek nefis bir lezzet! Ispanaklı yumurta tarifini sevdiklerinize sunabilirsiniz. Peki ıspanaklı yumurta nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis ıspanaklı yumurta tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:06Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:06
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
4 adet yumurta,
1/2 kg ıspanak
5 çorba kaşığı sıvıyağ,
1 adet soğan
Tuz, karabiber, pulbiber
YAPILIŞI
Ispanakları yıkayıp sularını iyice süzün.
Kurulayıp ince kıyın ve kenara alın.
Yemeklik doğranmış soğanı geniş bir tavaya aldığınız sıvıyağda kavurun.
Üzerine parça parça (tavaya koyduğunuz kısım söndükçe) ıspanağı ilave edin.
Tuzunu ayarlayın ve ıspanak pişene dek arada bir karıştırarak kavurun.
Daha sonra ıspanağı yuvalar halinde açıp, ortalarına yumurtaları kırın.