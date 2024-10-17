İspanya'dan sofralarınıza enfes lezzet: İspanyol omleti tortilla

Kahvaltıda değişik bir lezzet denemek istiyorsanız bu tarif tam da size göre. İspanyol omleti olarak bilinen tortilla tarifi kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek. Bu tarif kahvaltıda sık sık hazırlamış olduğunuz patatesli yumurtanın farklı bir versiyonu diyebiliriz. Tarifte verilen ölçüler 4 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:13

YAPILIŞI

Malzemeler:
Dört adet patates
Bir adet soğan
Beş adet yumurta
Sekiz dilim kaşar peyniri
Dört dilim tavuk füme
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı sıvı yağ
İki yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
İlk olarak patatesleri küp halinde doğrayın. Sonrasında ise soğanları da çok küçük olmayacak şekilde doğrayın.
Bir tavada yağ ile birlikte patatesler yumuşayana kadar pişirin.
Yumurtaları bir kase içerisine kırın ve tuz ile beraber çırpın.
Pişmiş olan patates ve soğanların fazla yağını süzdürün ve oda sıcaklığında yaklaşık 10 dakika bekletin.
Beklemiş olan patatesleri çırptığınız yumurtalar ile birleştirin ve güzel bir şekilde karıştırın.
Tavayı ısıtın ve zeytinyağı ekleyin. Patatesli karışımın yarısını tavaya yayın ve ocağın altını 1 dakika boyunca yüksek ısıda tutun sonrasında kısın.
Dört dilim kaşar peynir, tavuk jambon ve ardından kalan diğer kaşar peynirleri üst üste dizin.
Kalan patates karışımını da tavaya ilave edin ve 5 dakika boyunca pişirin.
Kenarlarını spatula yardımı ile kontrol edin. Kızarmışsa tavadan daha büyük olan bir tabağa ters çevirin ve pişmeyen diğer kısmı tavaya tekrar yerleştirin.
Yaklaşık 5 dakika daha pişirin ve İspanyol omletiniz hazır!

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