İsviçre kahvaltı sırrı ortaya çıktı: Patates röşti tarifiyle tanışın!

Malzemeler (2 kişilik):

Patatesleri hazırla:

Patatesleri soy ve rendenin iri tarafıyla rendele.

(İstersen kabuğunu soymadan da kullanabilirsin; kabukları da çıtırlık verir.)

Nişastasını çıkar:

Rendelenmiş patatesleri soğuk su dolu bir kaba al, 5 dakika beklet.

Ardından süz ve bir mutfak bezi veya kağıt havlu yardımıyla iyice sık — fazla su kalmasın, yoksa röşti yumuşak olur.

Baharatla:

Patatesleri bir kaseye al, biraz tuz (ve istersen karabiber) ekle, karıştır.

Pişirme:

Tavayı orta ateşte ısıt. Tereyağı ve sıvı yağı ekle.

Patatesleri tavaya al ve spatulayla bastırarak yuvarlak, ince bir "pankek" şekli ver.

Kapağını kapat ve orta ateşte yaklaşık 7–8 dakika pişir.

Alt taraf altın rengi olunca dikkatlice ters çevir (büyük bir tabak yardımıyla çevirebilirsin).

Diğer tarafını da 5–6 dakika pişir.