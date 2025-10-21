İsviçre kahvaltı sırrı ortaya çıktı: Patates röşti tarifiyle tanışın!

Soğuk sabahlarda mis gibi kızaran patatesin kokusuna kim hayır diyebilir ki? İsviçre mutfağının sır gibi saklanan kahvaltı lezzeti patates röşti, sadece üç malzemeyle sofranıza “şef dokunuşu” katıyor! Öyle basit ama öyle lezzetli ki, bir kez deneyince kahvaltı rutinini tamamen değiştirecek.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 10:12

YAPILIŞI

Malzemeler (2 kişilik):

  • 2 büyük boy patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

  • Tuz

  • (İsteğe bağlı) karabiber

Hazırlanışı:

  1. Patatesleri hazırla:
    Patatesleri soy ve rendenin iri tarafıyla rendele.
    (İstersen kabuğunu soymadan da kullanabilirsin; kabukları da çıtırlık verir.)

  2. Nişastasını çıkar:
    Rendelenmiş patatesleri soğuk su dolu bir kaba al, 5 dakika beklet.
    Ardından süz ve bir mutfak bezi veya kağıt havlu yardımıyla iyice sık — fazla su kalmasın, yoksa röşti yumuşak olur.

  3. Baharatla:
    Patatesleri bir kaseye al, biraz tuz (ve istersen karabiber) ekle, karıştır.

  4. Pişirme:
    Tavayı orta ateşte ısıt. Tereyağı ve sıvı yağı ekle.
    Patatesleri tavaya al ve spatulayla bastırarak yuvarlak, ince bir "pankek" şekli ver.
    Kapağını kapat ve orta ateşte yaklaşık 7–8 dakika pişir.
    Alt taraf altın rengi olunca dikkatlice ters çevir (büyük bir tabak yardımıyla çevirebilirsin).
    Diğer tarafını da 5–6 dakika pişir.

  5. Servis:
    Her iki tarafı da çıtır olunca alın, dilimleyerek servis et.
    Sıcak tüketmek en lezzetlisidir.

🍳 İpucu:

  • Daha zengin bir versiyon istersen patatesin içine rendelenmiş kaşar peyniri veya ince doğranmış soğan da ekleyebilirsin.

  • Yanına yoğurt, krema veya poşe yumurta çok yakışır.

