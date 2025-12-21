Kahvaltı sofralarının yeni favorisi! Mantarlı tavuklu krep tarifi...

MALZEMELER
1 su bardağı un
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ (tavaya eklemek için biraz daha)
İÇ HARÇ
300 g tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)
200 g mantar (dilimlenmiş)
2 diş sarımsak (ince doğranmış veya ezilmiş)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı krema
Tuz
Karabiber
(İsteğe bağlı) kekik veya muskat rendesi
(İsteğe bağlı) ince doğranmış maydanoz
YAPILIŞI
Krepleri Hazırlama
Un, yumurta, süt ve tuzu bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın.
Tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.
Karışımdan bir kepçe alıp tavaya dökün, ince olacak şekilde yayın.
Her iki tarafını da hafif kızarana kadar pişirin.
Tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
Kremalı Tavuk ve Mantarlı Harç
Tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın.
Tavukları ekleyin, rengi dönene kadar pişirin.
Mantarı ekleyin, suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
Sarımsağı ekleyin, 1 dakika karıştırın.
Kremayı ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırın.
Kısık ateşte sos kıvam alana kadar 3–5 dakika pişirin.
Servis
Kreplerin ortasına kremalı harçtan koyun.
Rulo yapabilir ya da ikiye katlayabilirsiniz.
Üzerine maydanoz serpip sıcak şekilde servis edin.
Afiyet olsun.