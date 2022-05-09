Kahvaltıya 10 dakikada hazır bir lezzet: Kabartma tozlu pişi tarifi

Pişinin hiç böylesini görmediniz! Kabartma tozuyla yaptığınız bu tarif, hem hamurunuzun puf puf olmasını sağlayacak hem de kahvaltı sofralarınızı lezzetlendirecek. Sadece 10 dakikada hazır olan bu tarifi denemeyen kalmasın...

Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:28
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Adet : 122 kcal

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Un
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Pişiler çok çabuk piştiği için, yanmamasına dikkat edin.

YAPILIŞI

  1. Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu alarak çırpalım.
  2. Unu ekeyin ve güzelce harmanlayın.
  3. Hamuru iki parçaya ayırın. Servis tabağı büyüklüğünde açın.
  4. Sonra bıçakla kesip şekil verelim.
  5. Tencereye yağı alın ve iyice kızdırın.
  6. Sonrasında hamurları içine atın ve 5 dakika kadar pişirin.
  7. İşte pişilerimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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