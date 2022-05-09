Kahvaltıya 10 dakikada hazır bir lezzet: Kabartma tozlu pişi tarifi
Pişinin hiç böylesini görmediniz! Kabartma tozuyla yaptığınız bu tarif, hem hamurunuzun puf puf olmasını sağlayacak hem de kahvaltı sofralarınızı lezzetlendirecek. Sadece 10 dakikada hazır olan bu tarifi denemeyen kalmasın...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:28Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:28
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
10 dakika
Adet :
122 kcal
MALZEMELER
Yarım su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Un
Tuz
AŞÇININ NOTU
Pişiler çok çabuk piştiği için, yanmamasına dikkat edin.
YAPILIŞI
Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu alarak çırpalım.
Unu ekeyin ve güzelce harmanlayın.
Hamuru iki parçaya ayırın. Servis tabağı büyüklüğünde açın.
Sonra bıçakla kesip şekil verelim.
Tencereye yağı alın ve iyice kızdırın.
Sonrasında hamurları içine atın ve 5 dakika kadar pişirin.