Karadeniz mutfağınızdan sofralarınıza: Kuymak tarifi...

İki yemek kaşığı tepeleme tereyağı

İki yemek kaşığı tepeleme mısır unu

Bir su bardağı oda ısısında su

Bir kase kolot peyniri

Yarım çay bardağı kaynar su

Bir tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Kuymak tarifi için tereyağını eğer varsa bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünceye kadar üzerine mısır unu ekleyin.

Mısır ununun rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Sonrasında ise bir su bardağı suyu ve tuzu üzerine ekleyin.

Suyu çekene kadar kavurun ve ardından kolot peynirini içerisine ekleyin.

Peynir tamamen eridikten sonra suyu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Peynir de güzel bir şekilde eridikten sonra kaynar suyu ekleyin ve suyu çekip uzayan bir kıvam aldığında ocağın altını kısın.

Tereyağı hafif bir şekilde üst kısımda biriktiği zaman kuymağınız hazır anlamına gelir.