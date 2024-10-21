Karadeniz mutfağınızdan sofralarınıza: Kuymak tarifi...
Karadeniz mutfağına ait kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek olan bu leziz kuymak tarifinin ölçüleri 4 kişilik olacak şekilde hazırlanmıştır. Adı ve yapılışı yöreden yöreye farklılık gösteren bu leziz tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:04Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:04
YAPILIŞI
Malzemeler:
İki yemek kaşığı tepeleme tereyağı
İki yemek kaşığı tepeleme mısır unu
Bir su bardağı oda ısısında su
Bir kase kolot peyniri
Yarım çay bardağı kaynar su
Bir tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
Kuymak tarifi için tereyağını eğer varsa bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünceye kadar üzerine mısır unu ekleyin.
Mısır ununun rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Sonrasında ise bir su bardağı suyu ve tuzu üzerine ekleyin.
Suyu çekene kadar kavurun ve ardından kolot peynirini içerisine ekleyin.
Peynir tamamen eridikten sonra suyu çekene kadar kavurmaya devam edin.
Peynir de güzel bir şekilde eridikten sonra kaynar suyu ekleyin ve suyu çekip uzayan bir kıvam aldığında ocağın altını kısın.
Tereyağı hafif bir şekilde üst kısımda biriktiği zaman kuymağınız hazır anlamına gelir.