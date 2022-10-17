Karışık yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti!
Yumurtanın ekmek ile buluşmasıyla orataya çıkan bu eşsiz lezzeti bilmeyen yoktur. Özellikle ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz bu tarif hem doyurucu hem de mükemmel bir atıştırmalık oluyor. Her öğünde yiyebileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 08:49Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 08:49
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
229 kcal
MALZEMELER
6 adet yumurta
Çeyrek demet maydanoz
1 çay kaşığı kırmızı acı biber ya da pul biber
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 dilim kaşar peyniri rendesi
8-10 dilim bayat ekmek
YAPILIŞI
İlk olarak bir kabın içerisine yumurtaları kırın.
Ardından içine baharat, yağ ve yeşillikleri ekleyin.
Eklediğiniz ürünler, güzelce çırpın. Çırpma işleminden sonra ekmeklerinizi tek tek içine batırın.
Sonra ocağa tavanızı alın ve biraz kızdırın.
Tavanızı kızdırdıktan sonra ekmeklerinizi güzelce yerleştirip kızartmaya başlayın.
İşte yumurtalı ekmek tarifimiz hazır! Herkese afiyet olsun.