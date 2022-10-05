Kışlık menemen tarifi: Tadı taze kalan konserve menemen nasıl yapılır?

Kışa hazırlıklar tamamlandı mı? Bu aylarda dondurucuya birçok ürün atarız. Özellikle konserve menemen yapıp buzluğa atmak kış ayları için kurtarıcı oluyor. Kahvaltı sofralarınızda kolayca çıkarıp, sadece ısıtmanız sizler için çok pratik olacaktır. İşte kışlık menemen tarifi...

Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 09:20
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 177 kcal

MALZEMELER

  • 6 kg domates
  • 500 gr yeşil biber
  • 1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
  • 2 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI

  1. Domatesleri güzelce yıkadıktan sonra altlarına çizikler atalım. Sonra domatesleri önce kaynar suyun içerisine alalım ve 2-3 dakika kadar bekletelim.
  2. Domatesleri buzlu suya atalım ve bir kaç dakika da burada bekletelim. Sonrasında kabuklarını güzelce soyalım. Küp küp doğrayalım.
  3. Ardından derin bir tencereye sıvı yağı alalım. Üzerine doğranmış yeşil biberleri ekleyerek 1-2 dakika kavuralım.
  4. Sonra üzerine domatesleri ekleyerek güzelce kavuralım.
  5. Domatesler pişerken bizlerde kavanoz kapakları ve kavanozları kaynatarak sterilize edebiliriz.
  6. Sonra, domatesler suyunu bıraktıktan sonra üzerine tuz ekleyin ve altını kapatıp soğumaya bırakın.
  7. Sonra menemeni kavanozlara dolduralım, kavanozların kapak atmaması için sıcakken doldurun.
  8. Ardından kavanozları ters çevirip soğumaya bırakın.
  9. İşte kışlık menemenlerimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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