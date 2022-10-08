Krep tarifi: Kahvaltı sofralarının doyurucu lezzetini denemeyen kalmasın!

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmeyen lezzeti olan krep, doyuruculuğu ve pratikliğiyle gönüllerde taht kuruyor. Üzerine dilerseniz; çikolata, reçel, pekmez, bal gibi tatlılarla daha da lezzet verebilirsiniz. O zaman herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 08.10.2022 08:52Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 08:52
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
227 kcal
MALZEMELER
2 adet yumurta
2 su bardağından az un
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ
YAPILIŞI
İlk olarak krep için un, süt ve su ile hiç topak kalmayacak şekilde çırpın.
Sonra yumurtaları ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.