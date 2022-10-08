Krep tarifi: Kahvaltı sofralarının doyurucu lezzetini denemeyen kalmasın!

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmeyen lezzeti olan krep, doyuruculuğu ve pratikliğiyle gönüllerde taht kuruyor. Üzerine dilerseniz; çikolata, reçel, pekmez, bal gibi tatlılarla daha da lezzet verebilirsiniz. O zaman herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 08.10.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 08:52
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 227 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağından az un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. İlk olarak krep için un, süt ve su ile hiç topak kalmayacak şekilde çırpın.
  2. Sonra yumurtaları ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
  3. Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.
  4. Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün ve güzelce tavaya yayın.
  5. Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.
  6. Kreplerimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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