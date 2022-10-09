Kruvasan tarifi: Kahvaltınızda poğaçalara harika bir alternatif!
Fransızların gün boyu severek tükettiği kruvasan, ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. İçerisine ekleyeceğiniz malzemelerle harika bir sandviç yapabileceğiniz gibi bal ve reçel ekleyerek tatlı olarak da tüketebileceğiniz bu hamur işinin tam kıvamında tarifini paylaşıyoruz! Hem pratik hem de lezzetli bir alternatif öğün arayanlar için vazgeçilmez olacak...
Giriş Tarihi: 09.10.2022 09:40Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 09:40
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
30 dakika
100 Gram :
410 kcal
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
6 su bardağı un
1 paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı toz şeker
100 gram tereyağı
AŞÇININ NOTU
Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeniz kabarması için önemli.
YAPILIŞI
Bir kabın içerisine süt, su ve şekeri ekleyin. Mayayı su yardımıyla eritip, sıvı yağ, yumurta akları ve unu da ilave edin.
Hamur haline gelene kadar yoğurun, ardından 5 dakika daha yoğurmaya devam edin.
Hamuru eşit parçalar haline 10 adet olaca şekilde bölün, ardından un yardımı ile açın.
Bezeleri üst üste dizin ancak her katın arasında tereyağı sürmeyi ihmal etmeyin. Sadece en üst kata tereyağı sürmeyin.
Bir kabın içerisine aldığınız hamurun üzerini de streç film ile örterek buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın.
Ardından dinlenmiş hamuru merdane ile 1 cm kalınlığına gelene kadar açın.
Son olarak 16 eşit parçaya bölün ve rulo şeklinde sarın.
Üzerine yumurta sarısı sürerek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
Tatlı veya tuzlu olarak ya da sade şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!