Kulüp Sandviç tarifi: hem doyurucu hem besleyici mükemmel bir lezzet
Görünüşüyle iştah açan kulüp sandviç, içerisine koyacağınız malzemelerle hem uzun süre tok kalmanızı hem de birçok farklı besin türünü aynı anda almanızı sağlayacak. Misafirlerinize ikram etmek için de ideal olan bu tarif, gece atıştırmalığını sevenlerin de bir numaralı gözdesi olacak. İşte en lezzetli kulüp sandviç tarifi...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:14Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:15
1 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
600 kcal
MALZEMELER
150 gram tavuk göğsü fileto
2 dilim macar salam
3 dilim tost ekmeği
1 adet domates
2 dilim kaşar peyniri
4 adet marul yaprağı
2 dilim jambon
1 adet yumurta
Arasına sürmek için;
1 yemek kaşığı yoğurt (süzme)
1 tatlı kaşığı mayonez
AŞÇININ NOTU
Sandviçleri hazırladıktan sonra üzerlerine kurdan batırın ve ardından çaprazlamasına kesin. Bu sayede içerisindeki malzemeler dağılmaz ve daha kolay yenebilir.
YAPILIŞI
Öncelikle tost ekmeklerini kızartarak tarifi yapmaya başlayın. Bu esnata tavuğu da yağsız tavada kızarana kadar pişirin.
Küçük bir tavanın içerisine az miktar sıvı yağ koyun. Yumurtayı bir kapta çıptıktan sonra tavada omleti hazırlayın.
Tavuk ve omlet soğurken bir kapta yoğurt ve mayonezi karıştırın. Bu karışım sandviçinizi bir arada tutmaya yardımcı olacağı gibi lezzet de verecek.
Ardından domesten halka şeklinde birkaç dilim kesin. Marulu ise yıkayıp ardından kurulayın.
Sıra sandviçi yapmaya geldi; öncelikle alta bir dilim tost ekmeğini koyun ve üzerine mayonezli karışımdan sürün.
Ardından marulu, tavuğu, omleti, kaşar peynirini üzerine koyup diğer tost ekmeğini üzerine kapatın.
İkinci sırayı yapmadan önce üstteki tost ekmeğinin de üzerine mayonezli karışımdan sürün. Tekrar marul, ardından salam, domates ve jambonu üzerine koyun.
Son tost ekmeğinin de iç kısmına mayonezli karışımınızdan sürün ve sandviçin son katı olarak üzerine koyun.
Kulüp sandviçiniz dilimleyip yenmeye hazır. Afiyet olsun!