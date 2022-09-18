Mini gözleme tarifi: Pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!

Gözleme Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden biri. Özellikle incecik yufka ve iç malzemesiyle birlikte tadına doyulmaya bu tarifi, dakikalar içerisinde sofralarınıza koyabilirsiniz. İşte o pratik tarif...

Giriş Tarihi: 18.09.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 09:18
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 227 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yufka
  • Yarım su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri
  • Yarım su bardağı kaşar peyniri rendesi
  • 1 Tutam maydanoz
  • İsteğe göre; pul biber, karabiber vb. baharatlar

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. İnce ince doğradığınız maydanozları ve peyniri karıştırın. Ardından isteğe göre baharatlarını ekleyin.
  2. Yufkayı düz bir zemine aldıktan sonra eşit olacak şekilde 4'e bölün ve her parçanın tam ortasına iç malzemeden yeteri kadar yerleştirin.
  3. Yufkaları kare olarak kapatın ve bir tavaya biraz sıvı yağ dökerek arkalı önlü pişecek şekilde karıştırın.
  4. Yanına domates, salatalık veya patates kızartması ile birlikte servis edebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun.

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