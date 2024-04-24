Mozzarella caprese panini tarifi: Ferahlatan kahvaltı seçeneği!

Mozzarella Caprese Panini, İtalyan mutfağının sevilen bir lezzeti olan Caprese salatasından ilham alınarak yapılan bir panini çeşididir. İtalyan Caprese salatası, Napoli'nin Capri adasından gelir ve adını buradan alır. İtalyan mutfağının en basit ve lezzetli tariflerinden biridir. Genellikle taze mozzarella peyniri, dilimlenmiş domates, taze fesleğen yaprakları, zeytinyağı, tuz ve biber kullanılarak yapılır. Bu salatanın tost haline getirilmiş tarifi ise kahvaltılarınızı ve ara öğünlerinizi şenlendirecek kadar lezzetli. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:23

MALZEMELER

  • 4 dilim taze mozzarella peyniri
  • 2 büyük domates, dilimlenmiş
  • Taze fesleğen yaprakları
  • 4 dilim ekşi maya ekmeği veya ciabatta ekmeği
  • Zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • İlk olarak panini makinesini veya bir ızgara tavayı ısıtın.
  • Ekmeği dilimleyin ve dilimlerin bir yüzeyine hafifçe zeytinyağı sürün.
  • Ekmek dilimlerinin zeytinyağı sürülen yüzeylerine taze mozzarella dilimlerini yerleştirin.
  • Üzerlerine domates dilimlerini yerleştirin. Domatesleri tuz ve karabiberle tatlandırabilirsiniz.
  • Üzerlerine taze fesleğen yaprakları ekleyin.
  • Diğer ekmek dilimlerini mozzarella, domates ve fesleğenle kaplayarak sandviçleri tamamlayın.
  • Panini makinesine veya ızgara tavaya sandviçleri yerleştirin ve üzerleri altın rengi olana kadar yaklaşık 5-7 dakika pişirin. Eğer kullanıyorsanız, panini makinesinin kapağını bastırarak sandviçlerin düzgün bir şekilde pişmesini sağlayın.
  • Pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın ve dilerseniz yanında biraz taze yeşillikle veya marinara sosla sunabilirsiniz.

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